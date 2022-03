Kohalikud aktivistid tahavad päästa väärika ajalooga Lüganuse kooli sulgemisest

«Täielik absurd, mis täna Lüganuse vallas toimub,» alustab oma Facebooki postitust mitmete Lüganuse kohalike ühisavalduse kirjutanud Viljandu Tulit . «Tõenäoliselt on paljud kuulnud sellest, et Lüganuse kooli ähvardab sulgemine, aga see, millest ei ole räägitud, on küsimus selle kohta, kumb kool jätkab.

Kas Lüganuse kool, kus käivad lapsed Lüganuselt, Püssist, Purtsest, Varjalt ja mille ajalugu on üle kolmesaja aasta, või Maidla kool, kus käivad ainult Maidla lapsed,» jätkab Tulit ning lisab, et mõlemad koolid on seoses suurenenud elektri- ja küttekuludega raskustes ning omavalitsus on sunnitud ühe sulgema, et teine saaks jätkata.