Mida võib sõda naistega teha? Ukrainlannad kogevad seda omal nahal

Vene väed alustasid Ukraina anastamist 24. veebruaril ja on nüüdseks Ukraina lõunaosas asuva Mariupoli ümber piiranud. Venemaa rünnakus hävines ka Mariupoli sünnitushaigla. Pildil transpordivad päästetöötajad selles haiglas olnud rasedat naist. Hiljem tuli teade, et naine ja seega ka ta laps surid

Euroopa tundub olevat tõotatud paik, kuhu on aastakümneid saabunud nii põgenikke kui majandusmigrante paremat elu otsima. Enne praegust Ukraina sõjapõgenike kriisi oli 2015–2016 Süüria põgenike kriis, mis oli tingitud 2011 Süürias lahvatanud kodusõjast. Kui Süüriast põgenesid ka mehed, siis nüüd on põgenikud põhiliselt naised ja lapsed. Ukraina mehed on lubanud eesotsas president Volodõmõr Zelenskõiga võidelda viimse veretilgani.