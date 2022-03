Helen Randmets ei tea kevadväsimusest midagi ja siin on tema energilise oleku saladus!

Randmets märkis, et uus lugu sündis huvitavast asjade ning sündmuste keerdkäigust. «Nimelt, nii mina, kui ka produtsent Rob Montes saatsime loo põhja Jannele, kus oli olemas viis ja Janne pidi sõnad tegema. Hiljem selgus, et saatsime mõlemad talle erinevad lood. Veel kõigele lisaks tõstis Janne mingil põhjusel viisi ühest loost teise, mis üllatuslikult sobis uue kohta nagu valatult! Nii see täiesti uus lugu valmis saigi...põhimõtteliselt iseenesest,» selgitas lauljanna.

Muusik kinnitas, et tunneb end muusikatoimingute sees energiliselt ning kevadväsimusest tema puhul juttu olla ei saa. «Tulin teie stuudiosse Tartusse külla ja kohe on energia üleval! Aga minu puhul toimib see: kui päike paistab, siis alati on nii hea ja kerge olla,» sõnas ta.

«Kui tuju hea, siis tahan näiteks muusikat kuulata! See tegevus boostib mind veel rohkem ülesse ja tunne läheb veelgi paremaks. Sellistel toredatel hetkedel tahan muidugi ka oma lemmikinimestega aega veeta,» rääkis Randmets.

Randmets avaldas ka oma hea füüsilise vormi saladuse. «Käin kolm korda nädalas jõusaalis ja korra nädalas pilateses. Püüan üleüldse aktiivse eluviisiga olla. Igapäevaselt mõtlen, palju ma täna liikunud olen,» lisas ta.

«Mul on ka aasta aega koer olnud. Temaga jalutamine on minu jaoks täiesti tavaline asi: ma ei mõtle, et pean minema, see on hästi mõnus tegevus. Jõusaalis treenin Egle Nabi koostatud kavade alusel ja teen seda järjepidevalt. Eesmärk pole lihasmassi kasvatamine, pigem soovin toonust hoida. Nii ma siis toimetan,» märkis ta.

Randmets avaldas uue pala ja muusikavideo koos Janne Saarega. «Janne rulatab päris hästi - ka videos on tal rula kaenlas. Tegelikult ta ka sõitis filmimise ajal, kuid klippi see sisse ei jäänud. Mina pole mitte kunagi rula peale astunud. Ma isegi ei tea, kuidas sellega hakkama saaksin, ilmselt on tegemist päris kõva tasakaalu teemaga. Janne saab sellega suurepäraselt hakkama ja ta jagab oma sõiduoskusi ka sotsiaalmeedias,» sõnas ta.

«Mis puudutab koostööd Jannega, siis esimese hooga ütles ta minu ühise singli ettepanekule eitava vastuse. Palusin tal loo siiski korralikult üle kuulata ja kümme minutit hiljem tuli juba õnneks jaatav vastus. Paar päeva hiljem saatis Janne mulle juba sõnadega versiooni. Paari kuu möödudes soovis produtsent lõpptulemust veel veidi muuta, kuid Janne seisis tugevalt oma loomingu eest. Vot nii tugevaks naiseks on ta kasvanud seal kaugel maal. Kohe nii hea meel oli seda tõdeda,» kirjeldas Randmets.

Randmets avaldas, et pole Janne Saarega peale Nexuse laialiminekut kuigi tihedalt suhelnud. «Ligikaudu viisteist aastat peale bänditegevuse lõppu me praktiliselt ei suhelnud. Tülis polnud, kuid eluteed olid erinevad ja detailidesse me ei laskunud. Kolm aastat tagasi tegime Nexuse taastulemise ja peale seda soojenesid meie suhted taas,» rääkis ta.

«Nii hea on suhelda sellise inimesega, kellega on sul olnud varasemalt tõeliselt lähedane kontakt. Tunneme ju teineteise külgi nii hästi. Päris huvitav oli periood, mil toimus bändi taasühinemine - nii palju emotsioone tõi pinnale! Kuulasime ja esitasime taas oma lugusid, sõitsime kolmekesi taas esinemistele, see oli metsik psühholoogiline töötlus. Eks me kõik ka rääkisime ja meenutasime sel teemal nii palju,» sõnas Helen Randmets Raadio Elmar hommikuprogrammis «Ärka, kaunis maa!».