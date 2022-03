Üle seitsme aasta alustab uut hooaega paljude südamed võitnud «Laula mu laulu»

«See on esimene uus hooaeg üle seitsme aasta, kus senised lemmiklood saavad uue lahenduse,» ütles saate produtsent Kaupo Karelson . Viimati oli saade eetris 2015. aastal.

Sel hooajal hakkavad üksteise hitte esitama Tanja Mihhailova , Elina Born , Kadri Voorand , Jüri Pootsman , Mihkel Raud , Sven Lõhmus ja 5MIINUSEST Põhja-Korea . Helilooja eriepisoodis on Rein Rannap. Lauljad esindavad väga erinevaid muusikažanre. Nad on kõik oma ala tipus ja nende hitte oskab iga eestlane unepealt kaasa laulda.

2022. aastal on saate toimumiskohaks 19. sajandi alguses ehitatud kaunis klassitsistlikus stiilis Kernu mõisakompleks, mis kõrgub veetleva paisjärve kaldal. Nädalaks ajaks mõisa kolinud seitsme laulja päevi täidavad üksteise lugude harjutamine ja õhtuseks etteasteks valmistumine. Lisaks jõuavad nad mõnusalt aega veeta ja lemmiktegevuste käigus üksteist paremini tundma õppida. Õhtul istutakse aga ühise peolaua taha ja kantakse väikese hingevärinaga ette üksteise kõige populaarsemaid laule.

Suursaate viiendat hooaega kannab üle Telia telekanal Inspira, mille eesmärk on tuua kohalikule teleturule kvaliteetset ja eksklusiivset sisu. «Inspira on loonud meile hea võimaluse tulla pidevalt välja uute põnevate sisu- ja koostööprojektidega, mille eesmärgiks on rikastada kliendikogemust ning ühtlasi toetada ka siinset filmi- ja seriaalitööstust ning laiemalt Eesti kultuuri,» ütles Telia Eesti televisiooni ja multimeedia valdkonna juht Karl Anton.