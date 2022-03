Suri Nõia-Intsuna tuntud Indrek Leibur

PPA pressiesindaja kinnitas Elu24-le, et eile õhtul kella 19.30 paiku teatati politseile, et Kostiveres leiti 44-aastase mehe surnukeha. Kuriteole viitavaid tunnuseid ei olnud.

Leibur avaldas lisaks, et on mitmel korral üritanud enesetappu teha. «Ilmselt pannakse karistusajale juurde, sest olen juba viiel juhul valvureid rünnanud. Nad tahavad mult varastada informatsiooni, mida kosmiliste jõududega vahetan. Kardan ka, et nad võtavad mult ära sõrmuse (näitab plastikrõngast ümber pöidla), milleväärilist pole kogu maailmas. Kui see juhtub, siis tapan end ära. Kahel korral olen juba üritanud end üles puua, aga nöör pole vastu pidanud. Olen küll ööpäevaringse jälgimise all, ent tean, et vahepeal arstid magavad,» avaldas Leibur 2015. aastal antud intervjuus. «Nautige elu, kuni saate. Surnud jõuate pärast veel pikalt olla!»