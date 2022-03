Terviseamet korjas väidetavalt haiguste leviku ennetamise tõttu kokku Ukraina sõjapõgenike pehmed mänguasjad

Saates «UV faktor» ütles ettevõtja Tiit Pruuli, et teab olukorrast, kus ukrainlasi majutavas hotellis korjati kokku laste pehmed mänguasjad. Seda põhjusel, et need võivad haigusi levitada. Terviseameti põhja regiooni osakonna juhataja nentis Elu24-le, et isiklikke mänguasju nad mingil juhul käest ära ei võtnud, vaid jagasid soovitust neid ühistes mängutubades vältida.