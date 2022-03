Eestisse magistriõppesse tulnud nigeerlanna õppis TikToki abiga mannaputru tegema

Uwa on pärit Nigeeriast Igbo hõimust, mis on Nigeeria üks kolmest suurimast hõimust. «Põhiliselt räägitakse Nigeerias ikkagi inglise keelt, see on esimene keel, mis me õpime, ja paljud inimesed räägivad pigem inglise keeles kui enda hõimu keeles,» ütleb Uwa. 41-aastane personalispetsialist õpib Mainori kõrgkoolis magistriõppes rahvusvahelist ärijuhtimist.