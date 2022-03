Tööandja soovib «vanad ukrainlased» asendada sõjapõgenikega, sest neile peab vähem palka maksma

«Töötajad on mures, et nendega lõpetatakse töösuhe ja võetakse asemele n-ö odavam Ukraina tööjõud. Tööandja oli tulnud ja teatanud, et ta kaalub töötajate koondamist, sest kulud on niigi suured ja odavam tööjõud oleks kasulikum,» tõdeb tööinspektsiooni peadirektori asetäitja Meeli Miidla-Vanatalu. Tema sõnul on igast rahvusest töötajate seas hirm, et odavamat tööjõudu soovides võetakse tööle sõjapõgenikud ehk ajutise kaitse saanud inimesed.