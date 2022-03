Näitleja Tom Hiddleston sõuab varsti abieluranda?

Alates 2019. aastast on 41-aastane Marveli näitleja Tom Hiddleston olnud suhtes 37-aastase näitlejanna Zawe Ashtoniga . Juba 2020. aastal kolisid nad kokku ja nüüd elavad nad koos koer Bobbyga USAs Atlantas, kirjutab The Sun.

Briti filmiauhindade BAFTA tseremoonial äratas aga kahtlust see, et Ashton püüdis kauni kleidiga enda kätt varjata, kuid teravsilmsed märkasid tema sõrmes siiski kaunist teemantsõrmust.

Hiljem suhtles näitlejanna Londoni Grosvenori hotelli tantsusaalis saatejuht AJ Oduduga, kes tegi paariga ka pildi ja lisas selle Instagrami. Just tänu sellele fotole said kahtlejad kinnituse, et Ashtoni kätt ehibki sõrmus ning paar sõuab peagi abieluranda.