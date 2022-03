Teadlased nakatasid inimesi tahtlikult koroonaviirusega

Ühendkuningriigi teadlased tegid uuringu, mille käigus vabatahtlikke nakatati tahtlikult koroonaviiruse varajase tüvega. Nagu loodeti, ei haigestunud ükski osalejatest tõsiselt. Teadlased suutsid täpselt jälgida nende sümptomeid ja said ainulaadse ülevaate sellest, kuidas nii SARS-CoV-2 hulk organismis kui ka sümptomid varieeruvad infektsiooni algusest lõpuni.

Teadlased väidavad, et selle esialgse uuringu põhjal saab luua strateegia COVID-19 ravi, vaktsiinide ja viiruse variantide edasiseks testimiseks. Uuring võib aidata mõista, miks pandeemiline koroonaviirus võib mõne inimese immuunsüsteemi rikkuda, kuid teistel mitte.

Uuringus manustati 34 tervele vabatahtlikule vanuses 18–29 ninatilku väikese koguse viirusega. Polümeraasi ahelreaktsiooni (PCR) testide kohaselt nakatus 18 katsealust ehk 53 protsenti.

Enamikul vabatahtlikel tekkisid kerged kuni mõõdukad sümptomid, kuid ükski neist ei vajanud haiglaravi ega mõnda muud kodust ravi. Katse tegijate sõnul näitab see, et uuringut saab läbi viia ohutult. Uuringus selgus ka, et pärast esimest 1–2 päeva nakatumise järel näitasid antigeeni kiirtestid usaldusväärselt viiruse olemasolu.

Avaldatud tulemused on eelretsenseerimata, kuid need on ülevaatamisel ajakirjas Nature.

«See on väga oluline töö,» ütles Johns Hopkinsi rahvatervise kooli nakkushaiguste epidemioloog David Dowdy.

«See on tõesti esimene pilguheit sellele, mis juhtub nakkuse algusest peale,» lisab Yale'i ülikooli immunoloog Akiko Iwasaki. «Õnneks põdesid kõik nakatunud inimesed haigust kergelt. See on hea asi, kuna nendel katsetel on alati raske haiguse tekke oht.»

Tulemused näitasid ka viiruse liikumist kehas kindla aja vältel. Keskmiselt kahe päeva jooksul pärast ninatilkade manustamist tekkisid sümptomid ja viirus levis kurku. Sümptomid saavutasid haripunkti umbes viie päeva pärast. Nii oli ka siis, kui aktiivse viiruse tase saavutas haripunkti ninas, kus viiruskoormus oli palju suurem kui kurgus. Nakkusliku viiruse eraldamine vabatahtlike ninast lõpetati keskmiselt kümme päeva pärast nakatumist.

Ainult kaks nakatunud vabatahtlikku olid täiesti asümptomaatilised. Ülejäänud 16-l tekkisid kerged kuni mõõdukad sümptomid, nagu ninakinnisus, kurguvalu, lihasvalud ja palavik. Veidi hiljem tekkisid 12 vabatahtlikul haistmishäired, üheksa neist kaotas ajutiselt haistmismeele täielikult. Ühel olid veel kuus kuud hiljem väikesed häired lõhna tundmisel, kirjutab Science.