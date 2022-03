Justin saadab Triinu Liisile siiani kingitusi: oleme püüdnud jääda sõbralikuks, lõppeesmärgiga alustada otsast peale

Triinu Liis on teinud Instagramis mitmeid postitusi, kus keegi salapärane inimene on saatnud talle näiteks mõne kauni lillekimbu. Justin tunnistab, et just tema on nende kingituste taga.

«Me suhtleme jah, aga kas just läbi saame... see on väga lai teema,» tunnistab Eestist pärast skandaali Austraaliasse põrutanud Justin McNairn. Samuti on nad veel abielus, kuid kaua Justin sel teemal peatuda ei soovi. «Oleme püüdnud jääda teineteisega suheldes sõbralikuks, lõppeesmärgiga alustada otsast peale. Siiski, armastuseavalduste tagasihoidmine on väga keeruline, kui inimeste vahel on lühikese aja jooksul nii suur ühine minevik.»