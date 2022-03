Belgia kuninglik perekond võtab Ukraina pagulased oma tiiva alla, brittidelt oodatakse sama

Ukrainas toimuva sõja tõttu on riigist lahkunud ligi 2,7 miljonit inimest. Kuna pommide ja kuulirahe eest on põgenemas paljud, on tarvis neile ka majutus leida. Sellega seoses on paljud mõelnud, et lisaks heldetele tavainimestele, kes oma kodusid põgenikele pakuvad, võiksid miskit teha ka kuninglikud perekonnad, kellel on kodus kümneid niisama tühjana seisvaid ruume.