Ivo Linna laulab Ukraina toetuseks: see kõik meenutab aega, mis toimus meil Eestis 1988. aastal

Kontserdiga soovivad korraldajad ja esinejad pöörata tähelepanu kõigile, kes on sõjas kannatanud, ning tänada organisatsioone ja inimesi, kes on appi tõtanud.

Kontsert sünnib kodanikualgatusena, mille on ellu kutsunud Andres Kõpper, Mart Normet, Anneli Savitski, Mihkel Sirelpuu, Priit Mikk, Valter Soosalu, Terje ja Ruslan Trochynskyi. Kontserti aitavad korraldada tosinad vabatahtlikud.

«Eile õhtul toimus meil esimene proov ning kõik sujus väga hästi, sest korraldav meeskond on teinud suurepärast eeltööd. Lava oli paigas ning oli vaja haarata vaid mikrofon. Mina laulan kaks laulu - proovis kõlas kenasti ja kõik oli priima. Täna enne esinemist laulame kogu kava läbi ka koos kooridega,» sõnas Ivo Linna.

Linna loodab, et kontsert jõuab sadade tuhandete inimesteni. «Mina usun, et just nii suur on see hulk, kelle kõrvadeni see programm ulatub. Üks on kindel, tulemus saab olema kindlasti hea,» lisas ta.

«Kogu see kontsert ja ettevõtmine tuletab mulle meelde seda aega, mis toimub meil 1988. aastal. Mina esitan tänasel üritusel laule «Eestlane olen ja eestlaseks jään» ning «Isamaa ilu hoieldes». See on see põletav soov midagi muuta. Ja lootus, et kõik hakkabki muutuma. Me teame, et 1988. aastal ju kõik muutuski! Me väga loodame, et praegu see ootus ning lootus kannab samu vilju,» rääkis ta.

Muusik loodab, et pisikesed panused muudavad keerulist olukorda vaid paremuse poole. «See, mis on Ukrainas toimunud viimased kolm nädalat, on ikka väga hirmus. Seda ei kujutanud ette ka kõige halvemates unenägudes. Aga inimkond ei õpi....ka Hitler võlus omal ajal Saksa rahva ära ning selle tulemuseks olid miljonid hauad. Loodan, et järsku meie väikene panus...väikene tilgakene...aitab selle suure jama ära lõpetada,» lisas Linna.

«Artistid laulavad kontsertõhtul neid laule, mis on puudutanud kuulajate südameid. Ma arvan, et nad puudutavad väga hästi ka sel korral. Kõik lauljad tegid laulude valikul oma otsuse ise. Kui korraldaja Mart Normet mulle helistas ja küsis, mida ma tahaksin laulda, oli mul sekundi murdosaga vastus talle olemas. Need peavad olema Isamaalised laulud ja nii ongi. Need on minu jaoks olnud terve aja jooksul võitluslaulud...ja nüüd tulebki ju võidelda,» avaldas Linna.

Kontsertõhtul astuvad üles Svjata Vatra, Ivo Linna, NOËP, Alika Milova, Marko Matvere, Lenna, Mihkel Raud, Hendrik Sal-Saller, Metsatöll, Curly Strings, Gameboy Tetris, Liis Lemsalu, Genka, Terminaator, Reigo Ahven, Villu Veski, Valter Soosalu, Laura Põldvere, Mari Kalkun, Daniel Levi, Jaan Jaago, Mihkel Mälgand, Raun Juurikas, Liisi Koikson, Ott Lepland, Raul Ojamaa, Riho Sibul, Britt Normet, Rute Trochynskyi, Vaiko Eplik, Marten Kuningas, Eesti Rahvusmeeskoor, Üle-eestiline neidudekoor Leelo, Kammernaiskoor Sireen, Kammernaiskoor Musamari ning Eesti Raadio Laulustuudio tütarlastekoor.

Alates teisipäevast on avatud annetusnumbrid, millega kogutakse raha MTÜ Slava Ukraini tegevuse toetamiseks:

9002406 – 10€

9002407 – 25€

9002408 – 50€