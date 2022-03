Vene miljardär Roman Abramovitš käib ukrainlannaga salaja kohtamas?

55-aastane Vene oligarh Roman Abramovitš on juttude järgi romantiliselt seotud vapustava Ukraina päritolu näitlejannaga, kes on temast rohkem kui poole noorem.

Väidetavalt käib sanktsioonide all kannatav suurärimees salaja kohtamas kauni 25-aastase teletähe Aleksandra Korendjukiga , kes esines viimati Venemaa saates «You're All P***ing Me Off».

Kuigi ettevõtjaks saanud näitlejannast on avalikult vähe teada, alustas ta väidetavalt Abramovitšiga suhet aastavahetusel. Paljude arvates on Ukraina päritolu Korendjuki suhe oligarhiga mõistmatu, pidades silmas Abramovitši sidemeid Putiniga, kirjutab DailyMail.

Allikas ütles ajalehele The Sun: «See on irooniline, et Abramovitšit on seostatud Ukraina taustaga daamiga just siis, kui teda on karistatud sõja ja tema sidemete tõttu Putiniga.»