Kylie Jenner: peale lapse sündi on normaalne, et naine ei tunne end hästi

«See ei ole kerge vaimselt, füüsiliselt ega hingeliselt, see on lihtsalt hull,» jätkas ta sünnitusjärgsest ajast rääkides. Jenner ei ole suutnud veel tavaellu naasta ja leiab, et neist probleemidest avalikult rääkimine toetab ka teisi inimesi, kes tihtipeale tunnevad pärast sünnitust tugevat survet.

Ta imestab, et suudab juba trenni teha, aga mainib, et see oligi tohutu eneseületus. «Aga ma olen siin ja ma tunnen end paremini.»

Tõsielustaaril on teistele emadele sõnum, et see on normaalne, kui kõik ei ole kohe peale sünnitust korras. Jenner mõistab, et avaldab ka ise endale liiga palju survet, ja tuletab endale meelde, et ta sünnitas just ilusa ja terve poisi, kirjutab People.