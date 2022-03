Hiina heaks luuranud mereteadlane Tarmo Kõuts ihkab vabadusse: kohus ja vangla toetavad otsust

Kohtu pressiesindaja Kristi Ehrlich sõnas teisipäeva õhtul Elu24-le, et Viru vangla ja Viru ringkonnaprokuratuur toetavad ennetähtaegset vabastamist.

Kohtumääruses seisab, et katseaja esimesed 14 kuud on Kõuts käitumiskontrolli ehk kriminaalhooldaja valvsa pilgu all. Lisaks ei tohi Kõuts selle aja jooksul suhelda kuriteoga seotud isikutega.