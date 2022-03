Viis põhjust, miks Venemaa vallutussõda Ukrainas on läbi kukkunud

USA kosmosetehnoloogiafirma Maxar Technologies satelliidifoto Kiievist põhjapool olnud Vene sõjamasinate kolonnist Foto: Photo by Satellite image ©2022 Maxar Technologies / AFP/Scanpix

Venemaa saatis Ukrainasse vägesid kerge varustusega, et neil oleks lihtsam liikuda. Seega polnud Vene sõjaväelased pikaleveninud sõjaks valmis.

Venemaa on oma armee varustamisel traditsiooniliselt kasutanud raudteed. Venemaal ja Ukrainal on sama rööpmelaius, kuid Venemaa pole Ukraina raudteesõlmesid vallutanud.

Venemaa kaitseministeeriumi avaldatud foto 18. veebruarist 2022 Vene tankide transportimisest raudteel Foto: Handout/Russian Defence Ministry / AFP/Scanpix

Lahinguväljalt saadud andmetel on osa Vene sõdureid pidanud sööma 12 aastat vana sõduritoitu, mis on halvaks läinud. Lisaks on Ukrainas olnud üsna halvad ilmad ning osa Vene varustusest on mutta kinni jäänud.

Samuti on sõjast ekspertide poolt autentseks tunnistatud videoid, milles on Vene sõdureid näha röövimas Ukraina toidupoode. Ühes videos helistab noor sõdur söömise ajal emale ja nutab.

3.Vene vägede vananenud sõjamasinad

Lääne hinnangute kohaselt on Vene sõjatehnika osaliselt moderniseerimata.

Venemaa põhivarustus on vana nõukogude sõjatehnika. Venemaa on väitnud, et nende maavägede sõjatehnika on 70 protsendi ulatuses uus või moderniseeritud või siis uus mudel.

USA väljaanne New Yorker kirjutas, et Vene sõdurid on pidanud osa militaarsõidukitest maha jätma. Neist on loobutud näiteks selle tõttu, et need on katki ja ei saa varuosade puudumisel parandada. Osa masinaid aga saadeti Ukrainasse remontimata.

Venemaa kaitseministeeriumi avaldatud foto 15 veebruarist 2022, millel on näha Venemaa tanke Ukraina piiri lähedal toimunud õppusel Foto: Photo by Handout / Russian Defence Ministry/AFP/Scanpix

Lisaks on Venemaa endine välisminister Andrei Kozõrev öelnud, et Venemaal on viimase 20 aasta jooksul varastatud miljoneid sõjavarustuse ostmiseks mõeldud rublasid. Kozõrevi sõnul varastati suur osa sõjaväe eelarvest lihtsalt ära ja kasutati näiteks luksusjahtide soetamiseks Küprosel.

Soome kindralmajor Pekka Toveri lisas, et Venemaa on rahvusvahelise valuutafondi (IMF) ja ÜRO andmetel üks korrupeerunumaid riike maailmas. Korruptsiooni tõttu on Venemaal läinud kaduma suuri summasid, mis olid mõeldud kaitseväe kulutusteks.

Lääneriikide õhujõudude esindajate sõnul jääb arusaamatuks, miks ei ole Venemaa kasutanud Ukrainas oma õhuvägesid täisvõimsusel. Ukraina on oma nõrgema õhuväega suutnud Venemaa õhurünnakuid tõrjuda.

4.Venemaa luure valearvestus

Militaareksperdid, kes andsid Briti väljaandele The Times intervjuu sõnasid, et Moskva hindas Ukraina võimet vastu panna valesti. Venemaa president Putin süüdistab valedes hinnangutes julgeolekuteenistust (FSB), mis vastutas Ukraina kohta info kogumise eest. Kaks FSB juhti võeti lääne meedia andmetel vahi alla ja nad on koduarestis.

Venemaa luuret 20 aastat uurinud ajakirjaniku Andrei Soldatovi, kes on ajakirja Agentura peatoimetaja, sõnul on FSB alates 2014. aastast kulutanud suure osa oma ajast ja ressurssidest Lääne-Ukraina paremäärmuslike rühmituste rahutustele õhutamisele. Samuti tõi ta läbikukkumisena välja FSB hinnangu, et ukrainlased toetavad Vene vägede sissetungi.

«FSB on nõukogude mentaliteediga vanamoodne organisatsioon, mille luuremeetodid on külma sõja ajast. Nad vedasid Putinit alt, seda on näha Venemaa presidendi kehakeelest, žestidest ja sõnadest. Putin süüdistab FSB-d talle valeinfo ettesöötmises, mille tõttu ta langetas Ukrainasse tungimise ettevalmistamisel valesid otsuseid,» selgitas Briti endine luureohvitser ja julgeolekuekspert Philip Ingram.