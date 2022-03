Grünthali topeltlolliks nimetanud Saue vallavolikogu liige sai hagihoiatuse: kurb, kui riigikogulasel on aega inimesi kiusata

Pühapäeval väljendas Saue vallavolikogu liige Diana Poudel Facebookis mõistmatust, miks istub riigikogus saadik, kes levitab Kremli seisukohti. «Minu ettepanek on, et EKRE peab veenma Grünthali loobuma praegu riigikogu liikme kohast, sest see inimene on ilmselgelt risk riigi julgeolekule. Kui Grünthal sellest aru ei saa või pole nõus erakonnakaaslaste palvega, siis tuleb ta erakonnast välja visata,» käis Poudel välja.