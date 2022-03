CNN viitega diplomaatilisele allikale: Hiina võib hakata sõdivat Venemaad toitma

Hiina on seni olnud Venemaaga heanaaberlikes suhetes ja lääne diplomaatide arvates ei muuda riik ka Euroopas toimuva anastussõja pärast oma kurssi, üritades jääda neutraalseks ja napisõnaliseks.

Hiina võimud eitasid kategooriliselt USA teadet, et Hiina on nõus Venemaale Ukrainas sõdimiseks relvi saatma.

Suurbritannias Londonis asuva Hiina saatkonna diplomaadid teatasid rahvusvahelisele meediale, et USA on korduvalt levitanud Hiina kohta Ukraina sõjaga seoses kahjulikku desinformatsiooni.

Hiina tippdiplomaat Yang Jiechi kohtus 14. märtsil Itaalias Roomas USA julgeolekunõuniku Jake Sullivaniga. Kohtumine kestis seitse tundi.

«Hiina austab kõikide riikide suveräänsust ja territoriaalset terviklikkust ÜRO põhikirja ja põhimõtete alusel,» ütles Yang CNN-i teatel Roomas Sullivanile.

Valge Maja julgeolekunõunik Jake Sullivan 11. veebruaril 2022 pressikonverentsil Foto: AP Photo/Manuel Balce Ceneta/Scanpix

Yang lisas samas, et tuleb arvestada kõigi osaliste, sealhulgas Venemaa, probleemide ja muredega, mida ei ole «erioperatsiooni» ja lääne sanktsioonide tõttu just vähe.

Hiina tippdiplomaadi teatel toetab ta Ukraina ja Venemaa rahuläbirääkimisi ning Hiina on saatnud Ukrainasse tsiviilelanike abistamiseks humanitaarabi. Tema sõnul on Hiina nõus andma oma panuse Ukraina ja Venemaa vahendajana, et sõda lõppeks.

«Diplomaatilised läbirääkimised on väga tähtsad, et olukord ei eskaleeruks ja sõjaleek ei muutuks suuremaks. Eesmärk on põhimõtteliselt kolmanda maailmasõja ärahoidmine,» jätkas hiinlane.

Läänes on viimase paari nädala jooksul jälgitud lisaks Ukrainale ja Venemaale ka Hiinat, kuna riik on üritanud jääda sõja küsimuses neutraalseks, mis on USA diplomaatide arvates suitsukate.

Nad lisasid, et Hiina meedia kasutab Ukraina sõja kohta samu sõnu nagu kasutatakse Venemaal: et tegemist on Vene rahvusvähemuse «päästmiseks» Ukrainas korraldatud «erioperatsiooniga».

Kuigi Hiinale valmistavad muret ka Ukrainasse sissetungimise tagajärjed, näiteks Venemaale kehtestatud sanktsioonid, mis mõjutavad USA võimude hinnangul ka maailmaturgu, näib siiski, et Hiina ei ole valmis oma suhtumist Venemaasse muutma.

Yang Jiechi oli Hiina Rahvavabariigi välisminister aastail 2007–2013 ning varem pikka aega Hiina suursaadik USA-s.

Hiina välispoliitika komisjoni juht ja diplomaat Yang Jiechi 18. märtsil 2021 USA-s Alaskal Anchorage'is kohtumisel USA esindajatega Foto: Frederic J. Brown/Pool via REUTERS/File Photo/Scanpix

CNN-i andmeil tunnevad USA võimud muret Moskva ja Pekingi koostöö pärast. Venemaa on palunud Hiinalt nii rahalist kui relvaabi, sanktsioonide tõttu nüüd ka toiduabi. Vene võimud eitavad, et nad Hiinalt abi soovivad, samas saatis Venemaa USA diplomaatiliste allikate andmetel Hiinale paar nädalat tagasi palve saada konserve ja teisi kaua säilivaid toiduaineid, ka sõduritoitu.

CNN-i allikate sõnul võib Hiina Venemaad toiduga aidata, kuid arvatavalt ei saada relvaabi, sest see võib panna Hiina halba valgusse, justkui ta on Venemaa agressiooni toetaja. See võib Ukraina verist konflikti pikendada ja lääs võib hakata siis Hiinat samuti süüdistama ukrainlaste tapmises.

USA ja teised lääneriigid on Hiina jaoks olulised turud, mida riik ei taha kaotada. Hiina kaotakse need vähemalt osaliselt, kui asuks praeguses konfliktis kindlalt Venemaa poolele.

USA võimud hoiatasid Hiinat Venemaa abistamise tagajärgede eest.

Vene vägede invasioon Ukrainasse algas 24. veebruaril ja Vene võimud eesotsas president Vladimir Putiniga lootsid, et demokraatlik naaberriik ei suuda vastu panna ning välksõjaga saavutavad nad oma eesmärgi kiiresti.

Nii ei ole läinud, vaid ukrainlased kaitsevad oma kodumaad ja lääs abistab Ukrainat nii relvade kui humanitaarabiga.

Sõja tõttu on teistesse riikidesse põgenenud üle kahe miljoni ukrainlase, kes eelkõige on naised lastega, kuid ka eakad.