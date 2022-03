Kihlus, uued lapsed ja tüli Kanyega: Kardashianide uue tõsielusarja treiler tõotab vägevat hooaega!

14. aprillil esilinastub Hulu voogedastusplatvormil uus Kardashianide tõsielusari nimega «The Kardashians». See juhtub vaid aasta pärast seda, kui Kardashianid lõpetasid oma 20 hooaega kestnud tõsielusarja «Keeping Up With The Kardashians», mis perele au ja kuulsuse tõi.