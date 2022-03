Tallinna vanaproua mässas mitu aastat ehitusfirmaga: vannituba sai küll valmis, aga vesi jooksis laest alla

Ehitaja osutus ebaprofessionaalseks

Linnavalitsus maksis ehitajale 4500 eurot, mille eest pidi valmima korralik vannituba. Vannitoa ehitajad aga osutusid soss-seppadeks, kes põhjustasid oma tegevusega majale lisakahju.

Niiskuse tulemusel pudenes laest krohv. Foto: Ekraanitõmmis saatest.

Töö sai küll näiliselt valmis 2020. aasta jõuludeks, aga kui uue aasta alguses laes seened kasvama hakkasid ja vesi laest alla jooksis, sai Anne aru, et ehitusega oli midagi valesti läinud. Kuna ehitusele oli garantii kaks aastat, kutsus Anne ehitajad tagasi.

Anne räägib: «Töö sai küll valmis, aga ainuke viga oli, et vesi jooksis välja – panin alati saunalina ette, et vesi koridori põrandale ei tuleks.» Ühel hetkel käis all korrusel suur pauk ja krohv kukkus laest alla. «Helistasin kohe Ivanile, firma ülemusele, kes tuli vaatama ja tõi mingisugused võõramaa mehed siia jälle tööle,» räägib Anne. Ei firma ülemus ega töölised osanud sõnagi eesti keelt. Ehitajat tuli aga pidevalt kõnedega edasi pommitada, et töö natukenegi edeneks.

Vannituba, mille põrandast oli oht läbi kukkuda. Foto: Ekraanitõmmis saatest.

Peeter Võsa ja Katrin Lust läksid Anne juurde vaatama, millises olukorras tualettruum siis tegelikult on. Selgus, et vannitoa ehitusega tuli majja ka majavamm, mis sööb mõne kuuga ära suured palgid. Samuti nähtus, et kruvid olid lastud pesumasina äravoolu.

Probleem seisnes selles, et ehitajad olid teinud dušinurgale mitteveekindla põranda, nii et vee läbitilkumise tõttu kukkus alumisel korrusel lagi alla. «Nad oleksid pidanud tegema dušinurgale veekindla põranda ja nii lihtne see ongi,» ütles Võsa.

Anne tegi enda sõnul ehitajale kümneid kõnesid ning selgitas, et vannituba, mis talle üle anti, on kasutuskõlbmatu. Vannituba käidi lappimas palju kordi, kuid valmis see ikka ei saanud. Nii mõnigi kord tuli ka proual endal sekkuda, et ehitusmehed majale kahju ei teeks. Anne meenutab ühte seika: «Üks võõramaa mees ehitas ja tema isa istus tal kõrval ja näitas, mida täpselt teha. Siis äkitselt kahmas sae ja hakkas ühte tala läbi saagima. Nad tahtsid koridori ära lõhkuda alguses.»

Mille alusel ehitusettevõtteid valitakse?

Proua ise linnavalitsuse poole ei pöördunud. Tekib aga küsimus, mille alusel töid teostavaid ettevõtteid valitakse. «Miks just nemad valiti? Mul ei ole midagi kaugemalt tulijate vastu, aga meie keel, kultuur ja elementaarsed tööoskused võiksid selged olla. Siis saaks sellistega asju ajada ka. Ja miks üldse leida töötajaid Rumeeniast, kui saaks tööle võtta Eesti poisid,» räägib Kuuuurija saates Peeter Võsa ja lisab, et ehituse järelevalve peaks üle vaatama ehituse erinevad etapid, mitte ainult lõpptulemuse.

Võsa ei suuda uskuda, et linn jagab raha, kuid teeb koostööd soss-seppadega, kes korralikku tööd teha ei suuda. Juriidiliselt võib kõik ju korras olla, aga reaalsus on teistsugune.

Mida ütleb ehitaja esindaja?

Kaamerate ees helistas Võsa remonti teinud Kapse Pluss OÜ juhatuse liikmele Ivan Galole, et uurida, kuidas juhtus nii, et lagi alla kukkus ja tööd nii pikalt venima on jäänud. Galo vastas: «Paigaldasime seal kanalisatsioonitoru ja selle tihend läks katki, nüüd me oleme seal kõik lahti võtnud.» Tööde venimist põhjendab Galo töötajate haigestumisega. Kui Võsa küsib, kas järgmisel nädalal juba duši alla minna saab, vastab Galo, et järgmise nädala keskel või lõpus juba saab. Ehitaja ütleb ka, et neil on linnavalitsuselt palju tellimusi, nad on pikka aega seda tööd teinud ja järelikult nägi linnavalitsus nende endist tööd, et nad partneriks valiti. Tuleb aga välja, et ehitaja on võtnud veel alltöövõtjaid, kelle taustast midagi teada ei ole.

Kaamerate ees helistati ehitusfirmale. Foto: Ekraanitõmmis saatest.

Sotsiaal- ja Terviseameti selgitus

Sotsiaal- ja Terviseametist Kuuuurija saatel intervjuud saada ei õnnestunud. Vastati pika kirjaga, kus kirjeldati toetuse saamise korda ja kinnitati, et töö on vastu võetud. Abisoovija tegi nimekirjast ise valiku. Tööde alguses käis ehitustegevust kohapeal vaatamas ka ehitusjärelevalve ja osutas mõningatele vigadele. Objekt võeti vastu kolmepoolse aktiga 2021. aasta märtsis.