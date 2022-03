«Kirjutan ja nutan»: Putini valitsus andis venelastele 48 tundi aega Instagramist lahkumiseks

Instagrami sulgemine on Putini režiimi tsensuuri järgmine samm, et venelased ei saaks Ukraina vallutussõda selles teenuses kritiseerida.

Venemaal on sotsiaalmeedia tsensuur läinud aina karmimaks pärast seda, kui Vene väed tungisid 24. veebruaril Ukrainasse ja lahvatas sõda. Tsensuuri oli oodata, kuna paljud rahvusvahelised avaliku elu tegelased on alates sõja algusest selle hukka mõistnud.

Soome Tampere ülikooli vene keele ja kultuuri õppejõu Saara Ratilaineni sõnul on Ukrainas sõja lahvatades aktiveerunud ka need tuntud inimesed ja suunamudijad, keda varem jättis poliitika külmaks.

Rahvusvahelistel sotsiaalmeediahiiglastel on Venemaaga ka varem probleeme olnud. Viimase viie aasta jooksul on Putini administratsioon korduvalt süüdistanud Facebooki ja Twitterit Vene uudistelehekülgede diskrimineerimises ja Vene meedia tegevuse piiramises.

Facebooki emafirma Meta teatas, et on ajutiselt leevendanud vägivallast kirjutamise reegleid seoses Venemaa rünnakuga Ukraina vastu. Facebooki algoritmid aktsepteerivad nüüd näiteks sellist lauset nagu «surm Vene okupantidele». Facebooki leevenduspoliitika piirdub ilmselt vaid Venemaa ja selle lähialadega.

Moskva ametlikest teadetest erineva info hankimine Ukraina sõja kohta on muutunud Venemaal keerulisemaks. Vene võimud on piiranud juurdepääsu mitmele meediaväljaandele ja sõltumatu meedia on seal praktiliselt tegevuse lõpetanud.

Venemaal on televisiooni tähtsus juba viimased kümme aastat kahanenud, kuid see on endiselt vaadatuim meedialiik. Põhilised telekanalid on riigi range kontrolli all.