Video Läänemaal maha lastud Kuido Sumerkinist jõudis meediasse. Ema: absurd, kuidas politsei praegu käitub

«See on absurd, kuidas politsei praegu käitub. Kuidost jäi järgi kolm last, tahtsin ainult õiglust,» sõnab «Kuuuurijale» Läänemaal maha lastud Kuido Sumerkini ema Maire, kes viibib praegu Võru haigla psühhoneuroloogia osakonnas. Õhtulehes avaldati nimelt politseiniku rinnakaamera video, kus on näha, kuidas mees tänaval maha lastakse.