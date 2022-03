Eesti Laulul kanda kinnitanud Jyrise andis koostöös Laura Põldverega välja uue loo

Laulus teeb aga kaasa ka Laura Põldvere. «Küsisin Laura käest, et kas ta tahaks teha minuga koostööd, sest mul oli tunne, et lugu vajab naishäält. Ma olin ise teinud ja salvestanud varem juba refrääni ära, aga kui stuudios Laura laulis, teadsin et nüüd on lugu valmis,» tunnistab Jürise, et Laura hääl oligi vaid laulust puudu.