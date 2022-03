USA ekspresident Barack Obama andis positiivse koroonatesti: paar päeva kurk kriipis, aga tunnen end hästi

«Andsin just positiivse koroonaproovi. Mul on paar päeva kurk kriipinud, kuid muidu tunnen end hästi,» teatab Obama ühismeedias. CNN i andmetel naases Obama hiljuti Washingtoni, olles veetnud suure osa talvest Hawaiil. Tema Washingtonis tehtud test oli positiivne, ütles üks tema lähedane.

«Oleme Michelle'iga (Obama abikaasa - toim.) tänulikud, et oleme vaktsineeritud ning saanud ka tõhustusdoosi,» sõnab Obama ning märgib, et abikaasa test oli negatiivne.

«See on hea meeldetuletus, et isegi koroonapositiivsete arvu langemisel, peaksite laskma end vaktsineerida, kui te pole seda veel teinud, et aidata ära hoida tõsisemaid sümptomeid ja teistele Covid-19 jagamist,» rõhutab ta.