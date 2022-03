Jüri Ratas ootab koroonapasside kaotamist: seda oleks muidugi pidanud palju varem tegema

Ratase sõnul on Covidi-pass tekitanud ühiskonnas rohkelt pingeid. «Praegusel keerulisel ajal on passi kaotamine kindlasti väga oodatud sõnum paljudele Eesti inimestele. Ühiskonda on vaja tagasi tuua kõik inimesed, et täisväärtuslikult ühiskonnaelus osalemine oleks võimalik nii vaktsineerimis- kui läbipõdemistõendita.»