«Ma näen su häält» pagar: mind on kättpidi veetud nii akordionit õppima kui ka kirikusse laulma

Tema etteaste oli nii vapustav, et nõunikud Jüri Pootsmann, Mart Juur ja Andrei Zevakin tõusid lausa oma toolidelt püsti ning aplodeerisid.

Saatesse kutsus teda sõber, kellega ta on nii mitmeidki lavalaudu kulutanud. Kuigi ta on lõpetanud Georg Otsa nimelise muusikakooli ja muusikaakadeemia laulu erialal, on ta tegus ka pere pagariäris Pagari Liisu, mis asub Tallinnas Liivalaia Swedbanki taga.