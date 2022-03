Ameerika näitlejanna Jamie Lee Curtis ei suru enam oma keha raamidesse, vaid laseb sellel vabalt olla

«Otsustasin väga konkreetselt kõhu sisse tõmbamisest loobuda ja vabastada kõik lihased, mida ma enne kokku surusin, et reaalsust varjata. See oli mu eesmärk ja ma pole kunagi tundnud end loominguliselt ja füüsiliselt vabamana,» ütles näitlejanna väljaandele Entertainment Weekly antud intervjuus.

Hollywood on seadnud näitlejannadele võimatuna näivad standardid. Curtis on nendest väsinud ja ütleb intervjuus järgmist:

«Maailmas on miljardeid teeniv tööstus asjade varjamiseks. Peitekreemid, kehakujundajad, täiteained, protseduurid, riietus, juukseaksessuaarid, juuksetooted. Kõik selleks, et varjata, kes me päriselt oleme. Ja minu sõnum kõigile on: ma tahan, et midagi ei varjataks,» ütleb Curtis.

Curtis soovis, et tema mängitud tegelaskuju oleks võimalikult tõeline ja loomulik. Curtis mängib uues ulme-märuli-komöödia-draama filmis Everything Everywhere All at Once ametnikku nimega Deirdre Beaubeirdra. Filmivõtted toimusid kaks aastat tagasi enne pandeemia algust ja nüüd on film valmis maailma vallutama.

Võib arvata, et näitlejanna kõht on selliseks saadud proteesi abil, kuid tegelikult on sellel Instagrami pildil näha tema päris kõht. Filmi režissöör Daniel Kwan ütles, et Curtis oli tänulik, et tal lubati kõhtu välja näidata. Seda ei ole filmivaldkonnas lihtne teha, kuna põhirõhk on loomuliku ilu varjamisel. Väljaanne Glamour aga leiab, et loomulik olemine ei peaks olema midagi sellist, mida näitlejal teha lubatakse. See võiks olla tavapärane, et näitlejad on ka filmides sellise kehaga nagu nad päriselt on.

Uue filmi kohta ütles näitlejanna oma Instagrami kontol: «Filmi sõnum on see, et tuleb olla lahke. Mul vedas, et mind paluti liituda selle armastuse, hullumeelsuse, igatsuse, lahkumiste, purunenud unistuste ja taasühinemise looga ja et sain olla selles üliandekate loominguliste inimeste seltskonnas.»