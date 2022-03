Kaitseväe häiretase tõusis astme võrra — kas valmistutakse rünnakuks Eesti vastu?

«Ühe kaitseväega seotud asutuse sissepääsu majas on suur silt häiretase ja seal on alati olnud roheline silt normal, seekord oli aga sinine ehk juba järgmine tase,» kirjutab murelik kodanik Elu24-le. Kodaniku mure seisneb selles, et kas Eestit võidakse lähiajal rünnata?

«Olen kuulnud, et see on vahepealne tase, et siis peaks juba millekski valmis olema, aga punane tähendab, et asi on halb,» jätkab kodanik.

Samuti sõnab vihje saatja, et on taevas märganud lendamas ka rohkem hävitajaid. «Neid on kindlasti rohkem kui varem.»

Kas Eesti valmistub rünnakuks?

«Venemaa agressiivne hoiak ja sõjaline rünnak Ukraina vastu on muutnud meie regiooni julgeolekuolukorda ebastabiilsemaks ja ettearvamatumaks,» sõnab kaitseväe peastaabi pressijaoskonna ülem kapten Taavi Karotamm.