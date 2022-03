Kim Kardashian jagab esmakordselt ühismeedias pilte oma uuest väljavalitust

«Kelle auto me võtame?» kirjutas Kim Kardashian Instagramis. Naine postitas fotoseeria, mille kahelt fotolt leiame ka tema koomikust väljavalitu Pete Davidsoni.

Elu24 vahendas juba möödunud aasta novembri alguses, et tõsielustaar Kim Kardashian naudib elu uue silmarõõmuga. Nimelt märgati räppar Ye'st (varem Kanye West) lahku läinud Kimi novembri alguses kahel korral koos USA koomiku Pete Davidsoniga. Kõmumeedia pasundas juba siis, et tõsielustaar on leidnud uue silmarõõmu.

Osa allikaid väitis, et Kim ja Pete on kõigest sõbrad, kuid hiljem tegi paar oma suhte ametlikuks.

Kim ja Pete jäid paparatsode kaamera ette koomiku 28. sünnipäeva peol Californias Palm Springis, kus nad hoidsid käest kinni, vahendab Daily Mail. USA meediaväljaanne Page Six kinnitas, et neile teadaolevalt on Kim ja Pete tõepoolest paar. Küll aga ei olnud kummagi staari esindajad nõus suhet kommenteerima.