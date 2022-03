Mehed ja naised on geneetiliselt erinevad ning naistel on eelis?

Paljud meist on tõdenud, et mehed ja naised on pärit justkui erinevatelt planeetidelt. Seda küsib ka näiteks professor Higgins muusikalis «Minu veetlev leedi» – «Miks pole naine nii loodud kui mees?» Elu24 uuris, mida on geeniteadlastel selles osas öelda.

Meestel ja naistel on erinevused teatud haiguste esinemise sageduses ning reaktsioonides ravimitele, vahendab teadusuudise portaal EurekAlert.

Iisraeli Weizmanni Instituudi teadlased on avastanud inimesel tuhandeid geene, mille ekspressioon on meestel ja naistel erinev. Geeni ekspressioon on organismi geneetilise info avaldumine – protsess, mille käigus geenides sisalduv pärilik materjal avaldub RNA või valguna. Teadlaste uuring näitas, et mehed ja naised on arenenud erinevaid, ehkki omavahel seotud evolutsiooniteid mööda.

Mehel ja naisel on väidetavalt tuhandeid erinevad geene. Foto: Weizmann Institute of Science

Juba aastate eest küsisid professor Shmuel Pietrokowski ja dr Moran Gershoni, miks on teatud haigused ülekaalus. Näiteks on umbes 15% rasestuda üritavatest paaridest viljatud, mis näitab teatava mutatsiooni levimust.

Terve mõistus ütleb, et looduslik valik oleks pidanud kiiresti alistama liigi elujõulisust mõjutava mutatsiooni, ent ei teinud seda. Pietrokowski ja Gershoni tõestasid, et mutatsioon kandub edasi just seetõttu, et vastava geeni ekspressioon esineb ainult meestel ning inimkonna teine ​​pool, naised, annavad selle edasi järgmisele meeste põlvkonnale, olles ise sellest kõrvalekaldest puutumata.

Pietrokowski ja Gershoni vaatlesid oma uuringus umbes 20 000 geeni, sorteerisid need soo järgi ja leidsid erinevusi igaühe ekspressioonis. Nad suutsid tuvastada ligikaudu 6500 geeni, mille aktiivsus sõltub nende omaniku soost. Näiteks leidsid nad geenid, mis vastutavad naha karvakasvu või lihaste moodustumise eest, mille ekspressioon on meestel kõrgem, samuti geenid, mis vastutavad naiste rasvkoe säilitamise eest.

Et põhigenoom on mõlemast soost inimestel sama, järeldavad teadlased, et põhigenoomi omadusi kasutatakse sõltuvalt soost ja muudest individuaalsetest omadustest erinevalt. Looduslik valik suunab mehed ja naised erinevatele arenguteedele ja teatud määral tuleks inimevolutsiooni pidada «kaasevolutsiooniks», naiste ja meeste eraldi kulgevateks evolutsiooniteedeks.

Modifitseeritud geenidega topeltheeliksi DNA molekul. Foto: Shutterstock

Veel üks erinevus

Lisaks leidsid teadlased, et igale soole omaste geenide loomuliku valiku efektiivsus on vähem väljendunud. «Mida spetsiifilisem on geen ühe soo jaoks, seda väiksemat valikut me selles näeme. Ja veel üks erinevus: meestel on valiku mõju nõrgem,» ütles Gershon. Teisisõnu, mehed arenevad aeglasemalt kui naised.

Kuigi teadlastel pole viimasele nähtusele veel seletust, viitavad nad seksuaalse evolutsiooni teooriale, mis esitati esmakordselt 1930. aastatel: «Paljude liikide puhul võivad emased toota vaid piiratud arvu järglasi, samas kui isased võivad viljastada teoreetiliselt palju rohkem emaseid. Seega sõltub liigi ellujäämine rohkem elujõulisematest emastest kui isastest,» selgitab Pietrokovski, „seega võib looduslik valik olla oma «praakgeenidega» heldem just meeste puhul.»

Teadlaste sõnul on inimesed ainsad olendid, kelle puhul ühel sugupoolel, nimelt naisel, on märkimisväärne eelis liigina ellujäämiseks.

Allikas: EurekAlert Materjali algallika puhul on tegemist eelretsenseeritud teadusväljaandega.