USA näitlejanna Cameron Diaze nimi on paljudele tuttav, kuid naine pole juba aastaid meelelahutusmaailmas tegutsenud. Aastaid tagasi Hollywoodist kõrvale astunud Diaz rääkis hiljutises intervjuus ilustandarditest ja tunnistas, et on kaheksa aastat elanud nagu metsik elajas.