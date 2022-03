Tallinnas asuvasse Ukraina restorani on tekkinud järjekord. Perenaine: olen hingepõhjani liigutatud

Tallinna vanalinnas Pikal tänaval on juba neli aastat pakkunud Ukraina maitseelamusi restoran Odessa . Selle elukaaslastest omanikud Yuriy Chernov ja Tatiana Dubinina on mõlemad nii sündinud kui üles kasvanud Ukrainas.

Intervjuu klapitamine Tatianaga võttis nädal aega, kuna naiselegi ootamatult on restoran pea iga õhtu pilgeni täis. «See kõik on väga ootamatu... olen saanud viimasel ajal meeletult palju kirju nii partneritelt, klientidelt, sõpradelt kui ka inimestelt, keda ma ei tunne. Püüan kõigile vastata,» ütles ta vabandades. Kirjadele vastab Tatiana üldjuhul õhtul, kui restorani uks on lukku keeratud.