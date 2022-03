Endine CIA agent Putini siseringist: kui president ära tapetakse, tapetakse ka nemad

Märtsi alguses kommenteeris USA senaator Lindsay Graham FOX Newsi uudistekanalis Venemaa pealetungi Ukrainale. Senaator avaldas, et tema arvates ei kavatse Venemaa president Vladimir Putin peatuda enne, kui keegi ta peatab.

«Ainus viis, kuidas see kõik lõppeb, on siis, kui keegi Venemaal ta maha koksab. Te teeksite oma riigile suure teene,» rääkis Graham uudistesaates.

Üle 20 aasta pikkuse kogemusega endine CIA agent Ric Prado avaldas TMZi otsesaates «TMZ Live», et on senaatoriga nõus.

«Kui sa kuuled senaatorilt selliseid sõnu, me tavaliselt ei kuule seda. Milline oleks CIA reaktsioon?» küsis saatejuht Pradolt.

«Meil pole allergiat selle vastu, kui me peame sellise paha mehe peatamiseks midagi ette võtma. Arvan, et tema palve teeb naiivseks see, et [...] ta (Putin – toim) ei ole keegi, kes taanduks, ta on väga hästi kaitstud. Inimesed tema ümber peavad talle truud olema, sest nad on temaga samas paadis. Kui president ära tapetakse, tapetakse ka nemad ära,» nentis Prado.

Endine CIA agent tõi aga välja, et riigisiseseid vaenlasi on Venemaa presidendil küll. «Putin on majanduse hävitanud, lisaks ka väga võimsad oligarhid. Venemaal on sada miljardäri ja need vennad veritsevad raha. Ma ei oleks üllatunud, kui nad raha kokku koguvad ja annavad 50 miljonit kellelegi, kes selle venna maha koksaks.»

CIA ei läheks Prado sõnul nõnda kedagi tapma, kuid ei oleks vastu, kui nende liitlased otsustavad seda teha. «Mina isiklikult, ja see on ainult minu isiklik arvamus, ma ei ole enam agentuuris, aga mina toetaks mõnda oligarhi, kes pigistaks talt võimu välja. Ükskõik mis moel, ja see võib olla surmav, sest nende ühiskond on vägivaldne.»