Eesti naine Ukraina laste abistamisest: kui haavatud on ukselävel, siis lihtsalt jaksad aidata

«Üks armas inimene küsis minult mõned päevad tagasi: «Kuidas sina ise jaksad?» Ja tahtis mind saata oma lemmikmassööri juurde. Samal päeval aga oli vaja vastu võtta, toita ja majutada Venemaalt tulnud kasupere, kes oli juba sealt sunnitud põgenema. Seega massaažilõõgastus jäi veel ära,» kirjutab Snaith oma Facebooki kontol.

««Kuidas sina ise jaksad?» – see oli üsna ootamatu küsimus, sest ma polnud selle peale mõelnudki. Sõja esimesest päevast, EV aastapäevast, kui ma Eesti lipu kõrvale õhtusöögilauale panin ka Ukraina lipuvärvides küünla põlema, tean, et kõik teadmine, mis mulle, aga ka meie ühingule Igale Lapsele Pere antud, peab saama kasutatud ka nende heaks, kes meie lähedal täiesti mõttetult, ebaõiglaselt ja arusaamatult kannatavad,» avaldab Snaith ja ütleb, et loomulikult läheb Eestis elu edasi ja me kõik jätkame oma tavapärast tööd. «Aga koorem on nüüd kolmekordne, sest esimene šokk möödas, saame me kõik aru, et see, mis ees, on pikaajaline. Kui annad käe, pead olema valmis panustama südame,» räägib ta.

Ennast tuleb maksimaalselt mobiliseerida

Sõjas toimub mobilisatsioon. «Ja see ongi ehk kõige parem vastus sellele, «kuidas sa ise jaksad». Mobiliseerid kõik, oma vaimse, emotsionaalse ja füüsilise ressursi. Ja ärkad vara. Ja mõtled läbi. Ja paned oma meeskonna tööle. Rong läheb ikka õiges suunas kui kõik, kes on oma kohale pandud, teevad oma kohal oma tööd. Ja lähed hilja magama. Ja ärkad vara. Ja kirjutad öösel kirju. Ja lähed taas hilja magama,» arvab Snaith.

«Mobilisatsioonis palju ei mõtle, kuidas jaksad. Vaid jaksad,» sõnab ta. «Ja lõpuks vaatad kalendrisse ja näed, et peab ära tegema ka kõik selle, mis sulle endale leiva lauale toob, toidab ära sinu pere ja veel hunniku lisandunud suid. Ja jätad seemneks veel ka ilmselgelt tulevate vajaduste jaoks.»

«Meie Venemaalt põgenenud perel oli 15 minutit aega, et pakkida, teadmata, millal ja kas üldse tagasi saab. Et jõuda õige lennuki peale Moskvasse ja sealt edasi bussiga Eestisse. Piiril ei tahetud juba üle lasta sealtpoolt. Öeldi, et maailmas on koroona, neid ei lasta välja.»

Mobilisatsioonis haaradki kaasa kõige olulisema ja keskendud, kõik tegutsevad sünkroonis. Kui vajalik on tehtud, liigud edasi.

«Ometi kogu selles «mobilisatsioonis» jääb eredalt särama kellegi küsimus «kuidas sa ise jaksad?», kui haavatud, nii hinges, vaimus kui ihus, on meie ukselävel,» tõdeb Snaith.

Eestisse lapsed veel jõudnud ei ole

Snaith ütleb Elu24-le, et praegu pole veel Eestisse Ukraina lastekodude ja kasuperede lapsi tulnud. MTÜ Igale Lapsele Pere fookuses on vanemliku hooleta jäänud lapsed. «Aitasime/toetasime ühe grupi evakueerimist Kiievi lähedalt, nemad läksid edasi lõpuks Šveitsi, kus nad said hetkel püsiva peatuspaiga. Täna läheb üle piiri üks meie ühingu liikme ostetud minibuss, Mariupolisse meie partneritele evakuatsiooni toetamiseks, ja toetasime Poolas laste arstiabi,» räägib Snaith.

«Aga oleme valmis. Eesti on küll kõige kaugemal. Laste evakuatsioon Eestisse eeldab peatust Poolas, et lapsed saaksid natuke puhata. Leetu on juba jõudnud 250 last, Lätis ka veel pole, aga kahjuks arvan, et tulevad, sest olukord on kohutav ja järjest neid liigub, aga ka piirile jõudmine ja selle ületus võib nüüd juba kuus päeva aega võtta,» nendib Snaith.

«Oleme selgitanud, palju on meie lastekodude asutuste majades ruumi ja võimekust, oleme ise ka valmis vaadanud paar kohta, kus saaks neid mõistlikult majutada,» räägib Snaith MTÜ tööst. «Peresid on palju, kes oleks valmis, aga nende lastega on ju nii, et nad tulevad nagu heitunud mesilaspere. Esialgu on nad teineteisele ainsad tuttavad ja neid ei saa kohe vägivaldselt lahutama hakata.»

Iga tunniga olukord muutub ja uut infot tuleb peale. MTÜ Igale Lapsele Pere teeb koostööd Läti, Leedu ja Poola kolleegidega.