Grete Paia valutab südant Ukraina sõprade pärast: neid ei ole olnud võimalik kätte saada

«Viimased kaks nädalat on olnud väga rasked… hing on haige, magada on olnud keeruline, ebameeldiv ärevus on kogu aeg sees. Mul on südamest kahju ja valus ja vastik, et selline asi aastal 2022 üldse võimalik on. Esimesed päevad ei tundunud see isegi reaalne...» jagab Grete Paia oma jälgijatega.

Paia tunnistab, et tunneb piinlikust, mõeldes sellele, et kuu tagasi nurises ja pirtsutas ta selle üle, mis tal olemas on. «Kui lihtne on hetkega meilt võtta ära kõik, mis on oluline, KÕIK, millele oleme oma elu rajanud. Kuidas ja miks vaid sellistes olukordades jõuab päriselt kohale, et elus ei tohi mitte midagi iseenesestmõistetavalt võtta. Hoidkem ja hinnakem seda, mis meil on. Et meil on vabadus, et meil on oma maa, keel, kultuur, traditsioonid ja kombed. Et meil on vaba meedia ja vabadus avalikult arvamust avaldada. Et meil on valikuvabadus.»