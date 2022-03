Soome linnas Hankos oligarhidele kuuluvad kortermajad on ostetud sõjalisel eesmärgil?

Oligarh Boris Rotenbergile ja tema pojale Roman Rotenbergile kuuluva ettevõtte rahaülekanded on väidetavalt Venemaale kehtestatud finantssanktsioonide tõttu toppama jäänud. Elamufirma rahavoog on vähemalt osaliselt toimunud läbi Venemaa.

«Pensionärid on mures,» ütleb Helsingin Sanomatile majaelanik. «Mis juhtub, kui soojus kaob? Prügi sai veel täna ära viidud, aga ega prügifirma seda lõputult tasuta ei tee.»

Anonüümsust palunud elaniku sõnul on maja omanikfirmal arvete tasumise ja üüri sissenõudmisega nagunii juba pikemat aega probleeme olnud. Põhjus on selles, et alates aastatest 2014–2015 on omanikud olnud USA Venemaa-vastaste sanktsioonide nimekirjas.

President Vladimir Putini lähisugulasel Boris Rotenbergil on Soome topeltkodakondsus. Ta kanti sanktsioonide nimekirja 2014. aastal koos venna Arkadi Rotenbergiga, kes on samuti Putinile lähedane.

Roman Rotenberg lisati nimekirja järgmisel aastal, kuna USA arvas, et ta aitas oma sugulastel sanktsioonidest mööda hiilida.

«Juba eelmisel suvel oli arveid maksmata ja seetõttu oli maja mõnda aega ühisvoolust väljas,» räägib elanik. Üldtoite katkemine tähendas, et valgustid ei töötanud näiteks trepikojas ja saunaruumides. 2021. aasta lõpus lõpetas üürimaksete konto tegevuse.

«Saime üüri maksmiseks uue kontonumbri, kuid kõik elanikud ei ole saanud uue konto kaudu üüri tasuda,» selgitas elanik.

Ta arvab, et varsti läheb taas ühiselekter ära. Küll aga peaks elanike isiklike lepingute alusel olema korterites piisavalt elektrit. Suhtlemine omanikega on elaniku sõnul keeruline ja Rotenbergide ainus kontakt elab tema jutu järgi Saksamaal.

Kuni eelmise aasta kevadeni vastutas elamufirma juhtimise eest OP Panga Gruppi kuuluv juhtimisteenust pakkuv OP-Filia, kes seejärel aga lepingu lõpetas. Selle põhjust ettevõte ei kommenteerinud.

Majad kuuluvad elamufirmale nimega Lappohja Kerrostalot. 1961. aastal valminud hooned on üsna halvas seisukorras, kuna renoveerimistöid pole tehtud. Kortereid on 64, kuid neist vaid kolmandikus on elanikud.

Osa elanikest on lähetatud töötajad, kuid nende hulgas on ka pikaajalisi üürnikke. Viimati olid majad elanikke täis 2015. aastal, kui linnas elasid varjupaigataotlejad. Viimased pagulaspered kolisid majast välja eelmisel suvel.

Hanko linnapea Denis Strandell on elanike raskest olukorrast teadlik. «See on kohutav seep,» ütleb ta.

«Helge pool on see, et Venemaa-vastased sanktsioonid toimivad, kuid asendusohvriteks on elanikud, kes on omandistruktuuri tõttu ettevõtte rentnikeks. Siin on kahju ja ebamugavus,» lisas linnapea.

Strandell on rääkinud kaugkütteettevõttega, kes on öelnud, et on siiani saanud Venemaalt iga kuu kaugküttemakseid, kuid enam ei pruugi see nii olla.

Elanike jaoks on rahustav, et Soome seaduste järgi ei saa kaugküttefirma külmal aastaajal neid soojata jätta, isegi kui arveid pole tasutud. Siiski peavad küttefirmale maksed jõudma uue kütteperioodi alguseks.

Vajadusel saab linn elanikke aidata peamiselt elektri-, soojus- ja muid arveid tasudes või nad mujale ümber paigutades.

Rotenbergid ostsid kortermajad aastal 2004. Mida teeb oligarhide perekond Hanko linna vanades kortermajades?

Linnapea Strandell ütleb, et on asjale palju mõelnud ja seda paljudega arutanud. «Miks peaks mõõtmatult rikas oligarh ostma Lappohjas kaks väljamüüdud kortermaja? Selles pole lihtsalt äriloogikat.»

Strandelli sõnul ei ole majadesse investeeritud ega neid renoveeritud. Linnapea kahtlustab, et eesmärk on Soome strateegiliselt olulistes piirkondades baaside ja majutuskohtade ostmine. Sealt saab Strandelli sõnul vajadusel opereerida isegi roheliste mehikestega. Selles küsimuses polevat tema jaoks muud loogikat.

Helsingin Sanomat ei ole Rotenbergi kommentaaride saamiseks kätte saanud.

Lisaks Lappohja kortermajadele kuulub Boris Rotenbergile Hankos Tvärminnes asuv kinnisvarafirma Vita Villa, millele kuulub suur mereäärne kinnistu mõisalaadsete peahoonetega. Kinnistu peahoone ja kõrvalhoone on täielikult renoveeritud.

2018. aastal soovis Boris Rotenberg Vita Villa krundile ehitada juurde 350 ruutmeetri jagu majutushooneid. Halduskohus jättis kaitseministeeriumi taotlusel taotluse rahuldamata, kuna ala jääb tulistamismüra tsooni. Kinnistu asub kaitseväe harjutusala läheduses.

Ka linnapea imestab selle projekti üle.

«Sellest saab ikka aru, et oligarh tahab Soomes mere ääres toredat suvituspaika. Aga seal pole kunagi kedagi olnud, alati on tühi. Vaatamata sellele taotleti ehitusluba täiendavaks majutusvõimsuseks,» ütles linnapea