Saksamaal bordelli pidav eestlanna värbab töölisi ka Ukraina sõjapõgenike grupist

Ukraina sõjapõgenikele mõeldud Facebooki grupis jagati ahvatlevat töökuulutust, mis pakkus vahetustega tööd Saksamaa bordellis. Tuleb välja, et lõbumaja omanik on Eestis sündinud Zanna. «Kõik on väga puhas ja korralik. Kedagi tööle me ei sunni,» kinnitas naine Elu24-le.