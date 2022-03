Populaarne tõsielusaade tuleb tagasi ehk maamees hakkab jälle naist otsima

«Edukaid tõsielusaateid on Eesti teleajaloost ette näidata mitmeid, kuid vähesed on köitnud televaatajaid oma südamliku siirusega nii, nagu seda tegi 2007. aastal eetrisse läinud maameeste naisteotsing. Soovides pakkuda oma klientidele aina mitmekülgsemat ja meelelahutuslikumat sisu, toome koos Kanal 2-ga televaatajateni ühe maailma populaarseima suhtesarja värske hooaja,» sõnas Elisa sisujuht Toomas Ili.

Kuigi saade kannab traditsioonilist nime «Maamees otsib naist», on uuel hooajal oodatud kaaslast otsima ka üksikud ja hingekaaslasest puudust tundvad naised. Ka mitmes teises riigis on julged naised just tänu sellele saatele elukaaslase leidnud.

Oodatud on nii naised kui mehed

Sarja valitakse kümme vallalist maameest ja -naist, kes teevad nii kõvasti tööd, et romantiliste suhete loomiseks aega ei jää. Maakohtadest sobiva kaaslase leidmine on ka keerukas, sest riskialtimad ja julgemad noored on juba tõmbekeskustesse ära läinud.

Kuid ka maamehed ja -naised ihaldavad romantikat ja otsivad täiuslikku partnerit, kellega elu jagada ja tulevikule vastu astuda. Iganenud on arusaam, et maamees töötab ainult traktoriga põllul või peab lehmakarja. Maaelu on palju rikkalikum ja maaromantikat pakuvad ka teised rasked tööd, näiteks kalapüük, lillekasvatus, töö metsas või sepikojas.

Uus hooaeg saab olema põnev

«Esimesest Eestis eetrisse läinud «Maamees otsib naist» hooajast on möödunud 15 aastat. Selle aja jooksul on meie ühiskonnas toimunud suuri muudatusi. Enam ei kolita parema elu otsinguil maalt tingimata linna, vaid pigem vastupidi. Elu maal on luksus, mida iga mees endale lubada ei saa. Kuid need, kes saavad, on teinud olulisi edasiarenguid nii maailmavaateliselt kui tehnoloogiliselt. Nii et uus hooaeg saab kindlasti olema põnev upgrade,» ütles Kanal 2 turundus- ja kommunikatsioonijuht Mari-Liis Veskus.

Kümmet maameest ja -naist tutvustatakse maikuus Elisa Huubis ja Kanal 2-s ning kõik, kes soovivad nendega tutvuda, saavad osalistele kirjutada. Maamehed kutsuvad neile kirjutanud paarilised kohtingule ja valivad suviseks teekonnaks välja need, kellega tahaksid lähemalt tuttavaks saada.

Suvel saabub armastus

Suvel kohtuvad nad nädalast nädalasse oma kaaslasekandidaatidega ja saadavad koju tagasi need, kellega romantikast midagi välja ei tule. Viimased kosilased lähevad nädalaks ajaks maameeste juurde elama, kus saavad lähedalt tuttavaks nii mehe enda kui maaelu võlude ja valudega. Nädala lõpus tuleb mehel valida üks naine, kellega ta läheb romantilisele puhkusereisile.

Saate «Maamees otsib naist» uus hooaeg jõuab eksklusiivselt Elisa Huubi juba septembris ning Kanal 2 eetrisse kevadel 2023.

Maailmas on maamehe-saate osaliste vahel registreeritud üle kahesaja abielu ja sündinud 447 last. Ka esimesest hooajast tuntud Ethel ja Hardi said 2008. aastal lapsevanemateks.

Saates osalemiseks täida ankeet lehel kanal2.ee/maamees või anna üksik maamees või -naine üles e-posti aadressil maamees@kanal2.ee.