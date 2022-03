«Tõstke p***e maast lahti ja minge tööle.» Kim Kardashian andis nõu ja ajas netirahva turri

Tõsielustaar Kim Kardashian lööb taas ühismeedias laineid, kuid seekord ei ole põhjuseks tema purunenud abielu või ilmselge pilditöötlus. Kim ajas netirahva turri hoopis oma nõuandega, mida ta jagas ajakirjale Variety antud intervjuus, vahendab Sky News.

Miljardärist ärinaine andis nõu justnimelt naistele: «Mul on parim soovitus ärinaistele. Tõstke p***e maast lahti ja minge tööle. Tundub, et keegi ei viitsi tööd teha.»

See aga ärritas netirahvast, sest Kim ise kasvas üles Los Angeleses rikkas perekonnas ja tal on olnud ohtralt eeliseid töö leidmiseks.

«Armastan, kui ropult rikkasse perekonda sündinud ja suure võrgustikuga vanematega inimesed räägivad töö tähtsusest,» kommenteeris keegi ühismeedias.

«Sa oled sõna otseses mõttes juba väljakujunenud eliidi elustiili tulemus. Naine, jää vait ja jäta meid töölisklassi inimesi rahule!» põrutas teine.

«Kim Kardashian ärinõu andmas,» kirjutas keegi Twitteris ja lisas foto, kus miljonärist seltskonnastaar Paris Hilton kannab särki tekstiga «ära ole enam vaene».

Näitleja ja aktivist Jameela Jamil pakkus aga Instagramis Kimile veidi toetust. «Neil on muljetavaldav perekond ärinaisi, kes said naeruväärselt hea alguse tänu oma geniaalsele mänedžerist emale, aga ka nende endi raske töö ja isiklike ohverdustega,» kirjutas Jameela. «Nendelt ei tohiks küsida edu saladust. Nad ei peaks neile küsimustele vastama. See kõik on kõigile ilmne ja ma loodan, et keegi ei võrdle neid miljonäride kasvatatud inimeste standardite järgi.»

Küllap ei lähe Kimile värske kriitika südamesse, kuna ta on varem öelnud järgmist: «Keda kotib. Me (Kardashianide klann – toim) keskendume positiivsusele. Me töötame räigelt. Kui te nii ei arva, siis vabandust. Meil ei ole selleks energiat. Me ei pea laulma, tantsima või näitlema, me elame oma elu ja meid on saatnud edu. Ma ei tea, mida rohkemat öelda.»

41-aastane Kim on siitilmast lahkunud Robert Kardashiani ja Kris Jenneri tütar. Robert Kardashian oli hinnatud advokaat, kes on enim tuntud kui OJ Simpsoni kaitsja. Esmalt astus Kim avalikkuse ette Paris Hiltoni assistendina ja sellele järgnes edu Kardashianide tõsielusaates.