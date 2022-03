Suveks valmis? Beach Grindi esinejate nimekirja lisandus neli tõelist tegijat

Austraalia produtsent Luude, kodanikunimega Christian Benson, sai üldsusele tuntuks eelmise aasta septembris, kui andis välja remiksi loost «Down Under». Nelikümmend aastat pärast Men at Worki originaali ilmumist on sama meloodiat jälle raadiotes kuulda ning remiks on nii Austraalias, Suurbritannias kui ka Uus-Meremaal edetabelite esikümnes. Lugu levis kulutulena TikToki platvormil ning praeguseks on «Down Under» ainuüksi Spotify platvormil kogunud kolme kuuga üle 67 miljoni kuulamise.

Tänavamuusikuna alustanud Austraalia artist Dub FX ehk Benjamin Stanford on erinevatel Eesti lavadel andnud varem mitu kontserti, kus publik on ta välja müüdud saalis vastu võtnud. Dub FXi loomingut saab kirjeldada kui segu hiphopist, beatbox’ist, reggae’st ning trummist ja bassist, mida mees laval enamasti üksi esitab, sest Dub FXi peamine instrument on tema hääl. Muusik loob efektipedaale kasutades live looping'u tehnika abil mitmest sisselauldud meloodiast publiku silme all terviklikud lood. Seesugustest ülesastumistest on saanud pea 20-aastase karjääri jooksul Dub FXi kaubamärk.

Beach Grindi esinejate sekka lisandus ka rahvusvaheliselt kõrge lennuga kodumaine elektroonilise muusika kollektiiv Cartoon. Alates 2015. aastast väikese pausiga tegutsenud Cartoon on üks edukamaid Eestist pärit elektroonilise muusika koosseise. Nende edukaim lugu on koos Daniel Leviga salvestatud «On & On», millel on YouTube’is praeguseks üle 450 miljoni vaatamise. Cartooni hittide sekka kuuluvad miljonite kuulamistega lood, nagu «Biology» koostöös nublu ja gameboy tetrisega, «Why We Lose» koostöös Coleman Trappiga ja «I Remember U» koostöös Jüri Pootsmanniga.

Andromedik, kodanikunimega Axel Demarbaix, on noor Belgiast pärit trummi ja bassi produtsent, kes musitseerib Liquicity plaadifirma nime all. Klassikalise ja jazz-muusika taustaga artist jõudis elektroonilise muusikani Netsky loomingu kaudu ning on alates sellest ajast elektroonilisele žanrile pühendunud. Andromediku hittide hulka kuuluvad «Let Me In», «Forever» ning remiks Cartooni loost «Howling».