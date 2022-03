Mart Normet töötas lapsena Soome lõbustuspargis ja pidas seal üsna kummalist ametit

«Tõsi ta on, mind võeti siis ühele Soome reisile kaasa. Elasin lavakunstikooli 16. lennuga ühes kämpingus. Mäletan veel hästi, et magasin narivoodis. Samas toas oli ka Riho Kütsar,» muigas ta.

Mees lisas, et sai sel suvel palju uusi sõpru ning tänuväärseid oskuseid. «Nende inimestega suhtlen kusjuures siiamaani! Õppisin selgeks väga praktilise oskuse – tänu sellele reisile oskan lausa une pealt kolme või nelja palliga žongleerida. Aastaid hiljem olen sellest täitsa kasu lõiganud, näiteks siis, kui jõuluvanalt on vaja olnud pakk kätte lunastada,» sõnas ta.

Ta lisas, et pidas Soome lõbustuspargis helimehe ametit tubli kuu jagu. «Etenduse nimi oli «Viisitoista maskia». See oli reis ning töökogemus, millest on kõikidel asjaosalistel nii palju rääkida. Koolis on selle kohta foto- kui ka videomälestusi olemas, kuid neid pole tänaseni avalikustatud. Mõtlen siin, et peaks need materjalid üles otsima,» rääkis Normet raadio Elmar hommikuprogrammis «Ärka, kaunis maa!».