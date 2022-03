Potterist piraatideni! Putini skandaalsest kohtumisest sündinud meemid naerutavad netirahvast

Õppekeskuses filmitud video hakkas sotsiaalmeedias levima, sest sellel on justkui näha, et Putini käsi läbib mikrofoni. «See on ette salvestatud, green screen'iga (rohelisel taustal – toim),» spekuleeris üks kommenteerija. Teine aga naljatles, et Venemaa president on leidnud uue ameti. «Putini uus töökoht: meelelahutaja, kes näitab lastele, et käsi saab läbi mikrofoni minna.»

Putin hoiatas sellel kohtumisel, et igasugune katse kehtestada Ukrainas lennukeelutsooni on võrdne konflikti alustamisega, ning ütles, et Lääne sanktsioonid Venemaale on sarnased sõja kuulutamisega.

Seejärel tekitas tähelepanelikes vaatajates küsimusi samas videos teekannult nähtav peegeldus. Kas see reedab, et video on lavastatud?

«Tõde peegeldub Putini veekannult – seal pole näha «kohtumisi stjuardessidega». Lihtsalt tühi kontor,» kirjutatati Twitteris. «Teepoti peegeldusest ei ole näha ühtki stjuardessi!» nõustus ka teine kommenteerija. Levima hakkasid spekulatsioonid, et Putini osa filmiti eraldi ja tegu on osava montaažiga.