«Kui vastutustundetu!» Endise ministri mõtteavaldus kütusehindade teemal saab kõvasti kriitikat

Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna juhatuse liige ning endine politsei- ja riigiametnik Kert Kingo jagas kolmapäeval ühismeedias oma mõtteid kütusehinna järsu tõusu kohta. «Reformierakonna osalusega valitsus on jäänud oma vanade liistude juurde – tõsta aktsiise, hindasid, makse ja viia rahvas vaesusesse. Teha vaeseks kõik meie elanikud ja teha vaeseks või ajada pankrotti meie ettevõtted,» kirjutas Kingo kolmapäeval ühismeedias tehtud avalduses.

«Põhjendades seda eelarvetasakaalu, rohepöörde või teab millega. Ei mingit hoolivust oma rahva suhtes! Ei mingit empaatiat ega märkamist! Huvitav, mis toimub nende inimeste peades, kes ikka ja jälle kõigele vaatamata valivad jätkuvalt Reformierakonda?» küsis ta.

Paljude inimeste meelest on selline mõtteavaldus praegu täiesti kohatu. «Selle postitusega kinnitate järjekordselt, miks teid riigikogu rumalaimaks liikmeks peetakse. Täiesti «geniaalne» on Ukraina sõja tõttu taevasse hüpanud kütusehinna tõusus maailmaturul meie valitsust süüdistada, et läbi selle ennast upitada,» pahandatakse postituse kommentaariumis.

Keset Euroopas toimuvat sõda soovib kahtlemata unikaalselt informeeritud Riigikogu liige jagada oma põhjapanevaid järeldusi ning näib arvavat, et Reformierakond määrab meie riigis kütusehindasid ning kontrollib mujal riikides toimuvat sõjategevust ja rahvusvahelist turgu. pic.twitter.com/iabYSU2El4 — Kaimar Karu (@kaimarkaru) March 9, 2022

«Kui vastutustundetu peab olema, et ka praegusel ajal üritada sellise ibaga omale nürimeelsete populaarsuspunkte koguda. Ja selline inimene on meil parlamendis,» imestatakse veel. «Huvitav, kas Soome ja Läti hinnatõusudes on ka Reformierakond süüdi? Äkki on Reformierakond Putini tekitatud kaoses ka süüdi?» küsitakse endiselt ministrilt.