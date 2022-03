Hollywoodi staari Selma Blairi ekskallim läks naisele kallale, näitlejanna kaotas teadvuse

USA meediaväljaande TMZ vahendab, et nende käes olevate kohtudokumentide kohaselt ütles Blair mehele, et ta oli sclerosis multiplex'i ehk polüskleroosi pärast terve päeva rohte võtnud ja tundis ennast halvasti. See aga ärritas Carlsonit, kes hakkas tema peale karjuma: «Sa oled p****s omadega, sa ei saa midagi teha, sa ei saa kedagi armastada, sa oled kuradi kasutu vigane.»