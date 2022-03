KUUM KLÕPS ⟩ Nappides bikiinides Merylin Nau poseeris Dubais

Merylin Nau jagas Instagramis võluvat kaadrit kuumast Dubaist ning tema jälgijad on fotost sillas! «Ei tea, kumb on kuumem, kas sina või päike!» kirjutatakse kommentaariumis.

Nau reisib üsna tihti, kuid paraku on tal välismaal ette tulnud ka ebameeldivaid olukordi. «Ma siiamaale ei suuda uskuda. Närvijudin käib seest läbi, kui mõtlen,» avaldas sisulooja detsembris, kui teda Los Angeleses rünnati.

«Teisel momendil tuli pauk rusikaga pähe. Mees ise jooksis koheselt sündmuskohalt minema ning inimesed ümber kohkusid.» Nau sõnul ümbritsevad inimesed teda aga ei aidanud. «Kõik kardavad seal enda elu pärast, et äkki on relv inimesel ja saavad ise viga,» nentis ta. «Ma nii väike nagu laps ja siis täismees annab peksa.»

Õnneks oli tema hotell vaid kaheminutilise jalutuskäigu kaugusel. «Jooksin kiirelt hotelli ja andsin juhtunust teada. Manager (juhataja – toim) ning turvatöötaja tõid mu tuppa kohe jääd.» Politsei peale ei ole aga mõtet loota, kuna juhtunu on USAs küllaltki tavapärane. «Selliseid sündmusi on nii palju... LA on praegu, koroonaajal, mega ohtlik – röövimised, peksmised, tapmine jne.»