Monika Kahro lapsevanemaks olemisest: kutsun koptervanemateks neid, kes lapse eest kõik ette-taha ära teevad

«Meil läheb väga hästi. Reedel (4. märts) sündisime ja saime juba esmaspäeval koju,» sõnab positiivsusest pakatav Monika Kahro. Värske ema lisab, et oleksid haiglast ka varemgi välja pääsenud, aga Covid-19 tõttu hoitakse kauem kinni. «Muidu on kõik väga hästi. Naudime. Kodus on nii mõnus, tore ja lahe. Väga äge uus aeg.»