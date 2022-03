Eesti modellisaate võitja ootab esimest last

Saate «Eesti tippmodell» teise hooaja võitja avaldas sotsiaalmeedias, et on lapseootel!

«See on seletamatu tunne, kui sinu sees kasvab uus elu. Õnn ja rõõm, mida see kaasa toob, on nii kaunis. Midagi, mida on täiesti võimatu ette kujutada enne seda läbi kogemata. Olen nii tänulik, et meie suur unistus saabub siia ilma esimese pulma-aastapäeva ilusaimaks kingituseks,» lisas ta.