KULLAPALAVIK ⟩ Eestlased ostsid märtsi esimesel nädalal ligi 15 miljoni euro eest investeerimiskulda

«Rääkides investeeringukullast, s.t nii kuldmüntidest kui -plaatidest, siis on viimase kahe nädala jooksul olnud nõudlus Eestis tõepoolest nii suur, et füüsilisel kujul on Tavidi kontoritest ja laost enamik tooteid ära ostetud,» tõdeb Tavidi väärismetallide diiler Freed Kruusberg, kuid lisab, et see ei tähenda sugugi mitte seda, et investeeringukulda hetkel osta ei saaks või et seda juurde tellida ei oleks võimalik.