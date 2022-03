Ukraina esileedi südantlõhestav pöördumine kogu maailma meediale: sulgege taevas, et jääksime ellu!

Kremli propagandistid uskusid, et ukrainlased tervitavad neid lillesülemitega kui vabastajaid. Ent ukrainlased tervitasid neid Molotovi kokteilidega.

Rünnaku all olevate linnade elanikud suhtlevad omavahel sotsiaalvõrgustikes, nad luuravad ja on valvel, nad aitavad neid, kes on jäänud üksi, nad valmistavad toitu, varuvad ravimeid ja laskemoona meie kaitsjatele. Nad teevad edasi oma tööd, olgu selleks äri, transport, meditsiin või avalikud teenused, nii et elu saaks jätkuda ja võit tuleks koju.

Ma tänan kõiki ukrainlasi, kes on astunud armeesse või asunud vabatahtlikuna sõdima, et agressori plaanidele kriips peale tõmmata.

Põgenikud Ukraina-Poola piiril Krościenkos. Foto: Vahur Laiapea

Ma julgen öelda: olgugi et agressor täpseid andmeid varjab, on nende kaotused sõjatandril suured, ulatudes tuhandete inimeludeni. Me oleme loonud otseühenduse Vene sõdurite emadega, kes Kremlist tulevale infole tuginedes arvavad, et nende pojad on erioperatsioonil, et teavitada neid – nende pojad surevad Ukrainat rünnates.

Ma julgen öelda: Ukraina tahab rahu! Aga Ukraina kaitseb oma piiri ja identiteeti ning ei kapituleeru kunagi.

Mida me vajame ja millest me üle maailma räägime – sulgege taevas!

Võtke ära valged kindad, sest nagunii ei ole teil võimalik oma neutraliteeti säilitada. Järgmisel korral võib Putin rünnata just teid. Sulgege taevas, nii et maa peal saaksime meie ellu jääda.

Linnades, kus tulevahetus jätkub, kus inimesed elavad rusudes või neil ei ole päevade kaupa võimalik keldrist välja tulla, isegi mitte selleks, et süüa hankida, vajame me humanitaarkoridore, et tsiviilisikud saaksid turvalisse kohta liikuda.

Ma palun, et aitaksite meid humanitaarabiga, ja tänan neid, kes on seda juba teinud. Samuti neid, kes on asunud kaitsma meie naisi ja lapsi.

Lisaks tänan kõiki inimesi üle maailma, kes on Ukraina toetuseks kokku tulnud. Me näeme seda ja hindame väga! Te olete imelised!

Ma viitan teile, austatud meedia: jätkake oma tööga, et näidata kogu maailmale, mis Ukrainas toimub, näidake tõtt. Infosõjas, mida Vene Föderatsioon on alustanud, on igal ülesvõttel ülioluline roll.

Selle kirjaga tunnistan ja tahan, et kogu maailm teaks: sõda Ukrainas ei ole mitte lihtsalt «üks sõda kuskil». See on sõda Euroopas ja Euroopa Liidu piiril.

Ukraina asub praegu eesliinil, et tõrjuda jõudu, mis juba homme võib tsiviilisikute päästmise nime all rünnata mis tahes linna.

Kui me ei peata Putinit, kes juba ähvardab meid tuumarelvaga, ei ole maailmas mitte ühtegi turvalist paika.

Ma tean, et see tundub nagu õudusunenägu ja veel nädalapäevad tagasi oleks see tundunud liialdusena, aga see on reaalsus, milles me praegu elame. Ja me ei tea, kui kaua see kestab.

Me võidame selle sõja. Kindlasti! Me seisame üksteise eest ja meil on relv nimega ühtsus. Ühtsus oma kodumaa-armastuse osas.